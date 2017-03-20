Сегодня власти проведут переговоры с МВФ для скорейшего получения транша - Порошенко

Международный валютный фонд отложил заседание Совета директоров по украинскому вопросу, но сегодня украинское руководство проведет переговоры с Фондом для скорейшего получения транша в 1 миллиард долларов, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Совете регионального развития.

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"Сегодня у нас состоятся интенсивные переговоры министра финансов, председателя Национального банка, премьер-министра, и я буду в этом участвовать, для того, чтобы исправить те результаты, которые были вызваны абсолютно безответственным поведением украинских политиканов. Еще раз подчеркиваю - причиной отсрочки стали последствия блокады (торговли с оккупированными регионами - УНИАН)", - сказал Порошенко.

По словам главы государства, Украина убедила МВФ в необходимости пенсионной реформы без повышения пенсионного возраста.

При этом он напомнил, что все кредиты Фонда не проедаются, а направляются в золотовалютные резервы Украины для поддержки гривни и финансовой системы.

"Золотовалютные резервы таяли как снег весной, и на февраль 2015 года усохли практически до 5 миллиардов долларов. Сегодня они составляют 15,5 миллиарда. Именно туда в первую очередь пошли средства, полученные от Международного валютного фонда. Их не украла власть, их не проел народ, как кое-кто утверждает", - сказал Порошенко.

Вчера, 19 марта, МВФ обновил график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по поводу выделения Украине очередного транша в размере 1 млрд долл., ранее запланированное на 20 марта, откладывается на неопределенный срок.

По информации Министерства финансов, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.

В свою очередь, Национальный банк сообщил, что намерен сегодня, 20 марта, провести внеочередное заседание комитета по монетарной политике для обновления макроэкономических прогнозов с учетом эффекта введения торговой блокады, чтобы способствовать ускорению получения очередного транша МВФ.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что Фонд ожидает обновленных макроэкономических прогнозов от Национального банка и Министерства финансов в течение нескольких дней.

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования (EFF) в объеме 17,5 млрд долл. в сентябре 2016 года после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша в общем объеме 7,62 млрд долл. и рассчитывала получить четвертый транш в размере 1 млрд долл. до конца 2016 года.

Украина выполнила ключевые условия для получения четвертого транша, в том числе принятие сбалансированного госбюджета на 2017 год и национализацию крупнейшего в стране банка «ПриватБанк», однако заседание Совета директоров по украинскому вопросу все время откладывалось.

В начале марта Украина и МВФ согласовали обновленный Меморандум о сотрудничестве, ключевыми рекомендациями в котором, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, будут проведение пенсионной реформы и введение оборота земель.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции. Отмена блокады возможна при реализации оккупантами требований Минских соглашений о прекращении огня и отводе тяжелого вооружения, а также при возврате захваченных боевиками предприятий.