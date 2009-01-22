Тимошенко надеется, что МВФ продолжит выделение средств Украине

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжит выплачивать Украине средства по кредиту stand-by, выделенному в ноябре прошлого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Программа сегодня выполняется, и я надеюсь на то, что и дальше программа будет продолжена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в Украину прибывает миссия Международного валютного фонда.

Программа работы миссии предусматривает изучение выполнения условий заключенного меморандума.

Напомним, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец 2008 года.