Крупнейшая схема по отмыванию денег в Восточной Европе: журналисты рассказали, как из России вывели $22 миллиарда (видео)

Впервые о самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе, названной "Ландроматом", "Новая газета" писала в 2014 году. Тогда уже стало известно о выводе из России с 2011 по 2014 год 22 млрд долларов (около 700 млрд рублей). Деньги вывели под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями. С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.

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Журналистам удалось получить уникальные данные о движении денег по счетам компаний, участвовавших в отмывании 22 млрд долларов. Всего было изучено 76 тысяч банковских проводок. Общий оборот по этим транзакциям составил 156 млрд долларов. Деньги, выведенные из России, поступили в 732 банка в 96 странах мира. Их получили 5140 компаний из самых разных юрисдикций — от США и Южной Африки — до Китая и Австралии.

УНИАН публикует выжимку из расследования "Новой газеты".

Как устроен "Ландромат"

Схема работала следующим образом. Две зарубежные компании (как правило, из Великобритании) якобы заключали договор займа на сотни миллионов долларов. При этом эти компании не имели никаких активов и, судя по документам, не вели никакой реальной деятельности.

Поручителями по этим фиктивным договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, как правило, из далеких сел. Для чего нужны были молдавские бедняки? Все просто — они позволяли мошенникам использовать юрисдикцию Молдовы.

Когда приходило время платить по фиктивным, существующим только на бумаге долгам, британская компания обращалась в молдавский суд с иском к своему должнику, российским однодневкам и гражданину Молдовы. Ответчики полностью признавали исковые требования на 500–800 млн долларов.

Молдавские судьи выносили судебные приказы о взыскании задолженности. Эти приказы передавались судебным приставам. Приставы открывали счета в банке из Кишинева — Moldindconbank. В этом же банке были открыты корсчета российских банков, участвовавших в выводе денежных средств.

В этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей

На основании судебных приказов российские фирмы ("поручители по займам") переводили миллиарды рублей в Moldindconbank на счета приставов. На счетах приставов деньги долго не задерживались: в тот же день или на следующий они конвертировались в иностранные валюты и зачислялись на счета зарубежных компаний в латвийском Trasta Komercbanka.

Расследование показало, что всего в этой схеме участвовали 19 банков и около сотни фирм из России, а также более 20 молдавских судей. За три года они приняли более 50 судебных приказов, легализовавших платежи из России на 18,5 млрд долларов. Все деньги прошли транзитом через Молдову (ВВП этой республики в 2013 году был меньше 8,5 млрд долларов).

Журналисты отмечают, что выбор Молдовы в качестве транзитной территории для денежных потоков неслучаен. Прежде всего потому, что между банкирами Молдовы и России давно налажены хорошие партнерские отношения в части предоставления незаконных финансовых услуг — через молдавские банки, например, отмывалась немалая часть средств, похищенных из бюджета России под видом возмещения налогов.

Кроме того, в Молдове в силу уровня жизни дешевле коррупционные услуги. Как пошутил один из "обнальщиков" Москвы, работавший через молдавские банки: "Молдавский судья стоит дешевле российского таможенника".

Этими данными "Новая газета" поделилась с 61 журналистом из 32 стран мира. В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung и другие.

В общий котел, который журналисты назвали "Ландроматом", попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.

В ТОП-5 российских кредитных учреждений, отправивших наибольшее количество денег в Молдову, входило два банка Александра Григорьева — "Русский земельный банк" (РЗБ) и банк "Западный". Только через них по "молдавской схеме" из России было выведено 10,6 млрд долларов, или около 350 млрд рублей.

Сегодня Александр Григорьев находится под стражей по делу, не связанному с "Ландроматом". Григорьева и его партнеров обвиняют в хищении активов из ростовского банка "Донинвест".

Прибыль от госконтрактов

Расследование показало, что крупнейшими бенефициарами денег, выведенных из России через "Ландромат", были крупные российские бизнесмены. Они — из разных городов и занимаются разной деятельностью. Но у их компаний есть одно сходство — все они получают крупные государственные контракты.

Большая часть из 22 млрд долларов относилась к "серому импорту", полагает бывший депутат Госдумы и ответственный секретарь рабочей группы для исследования уровня собираемости таможенных платежей Дмитрий Горовцов. Эта группа была создана распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева. Она пришла к выводу, что только в 2013 году российский бюджет недополучил 40 млрд долларов из-за серых импортных схем.

Это подтверждают и примеры, обнаруженные журналистами в банковских проводках.

Follow the money

Например, газете The Guardian удалось поговорить с бизнесменом из России, который в 2013 году импортировал в Россию детскую одежду марки Hippychick из Великобритании. Товар был доставлен в Россию по логичному маршруту: из Лондона — в Москву. Однако бумажный путь (то есть официальный по контрактам) был гораздо длиннее.

Покупателем товара была кипрская компания, которая получала деньги по "молдавской схеме" из России.

Российский бизнесмен объяснил The Guardian, что он не имел понятия, почему его деньги за товар прошли такой длинный и запутанный путь. По его словам, он был вынужден работать через экспедиторскую компанию, чтобы ввезти товар в Россию. А если бы он покупал одежду напрямую у производителя, то российские таможенные органы придумали бы кучу препятствий, чтобы товар не пересек границу.

Эту же историю нам рассказали и другие бизнесмены, которые импортировали различные товары в Россию. По их словам, чиновники ФТС РФ специально создали такие условия, чтобы импортеры работали только через рекомендуемых экспедиторов, часто связанных с самими чиновниками.

По словам бизнесменов, им приходилось платить 30—40% от стоимости груза за посреднические услуги.

Бизнесмен был вынужден работать через экспедиторскую компанию, чтобы ввезти товар в Россию. А если бы он покупал одежду напрямую у производителя, то российские таможенные органы придумали бы кучу препятствий, чтобы товар не пересек границу

Как сообщили источники "Новой газеты" в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков "Донинвест" и "Западный", выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в "молдавской схеме".

Российские бизнесмены по фиктивным договорам перечисляли деньги на подставные компании, чьи банковские реквизиты им давали обнальщики. Бизнесмены затем получали деньги наличными.

Это позволяло им занизить прибыль (и, следовательно, налог на прибыль), а также выплачивать зарплаты в конвертах, чтобы уклониться и от других косвенных издержек, например, отчислений в Пенсионный фонд.

Обнальщики же полученные от бизнесменов деньги выводили через "Ландромат" на офшорные компании, чтобы затем использовать их для других целей, например, финансирования "серого импорта".

Главные бенефициары "Ландромата"

Влиятельный российский бизнесмен Алексей Крапивин. Как узнали журналисты, с 2011 по 2014 год две компании из Белиза и Панамы (Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A.) получили на свои счета в швейцарском банке CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA 277 млн долларов, или около 8,4 млрд рублей.

Почти все средства поступили от фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

Redstone Financial Ltd и Telford Trading S.A. обнаружились в "панамском архиве" — документах юридической фирмы Mossack Fonseca, которые в прошлом году неизвестный источник передал газете Süddeutsche Zeitung. Единственным бенефициаром обеих компаний (а значит и поступивших на их счета денег) был Алексей Крапивин.

Издание отмечает, что компании Крапивина и его партнеров — крупнейшие подрядчики РЖД. Отец Крапивина ранее был советником бывшего главы РЖД Владимира Якунина. И по совпадению, семье Крапивиных за это время удалось построить огромный холдинг из строительных и проектных компаний, получавших сотни миллиардов от РЖД.

По данным агентства Reuters, многие из компаний, входивших в холдинг Алексея Крапивина, были оформлены на подставных лиц. А деньги, полученные от РЖД, тратились не на строительство или поставку товаров, а перечислялись на фирмы-однодневки, а затем обналичивались или выводились в офшоры, сообщало Reuters.

Георгий Генс — владелец группы "Ланит", одной из крупнейших IT-компаний в России и дистрибьютора продукции Apple, Samsung и ASUS.

С 2013 по 2014 год компания с Британских Виргинских островов, Comptek International Overseas, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG 27 млн долларов, или 931 млн рублей. Средства поступали от тех же фиктивных офшорных компаний, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги со счетов российских банков.

Comptek International Overseas также обслуживалась у панамского регистратора Mossack Fonseca, и поэтому нам также удалось узнать имя бенефициара офшорной компании. В своей переписке сотрудники Mossack Fonseca писали, что владельцем Comptek International Overseas был Георгий Генс.

Сергей Гирдин — почетный консул Гвинейской Республики в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также совладелец IT-холдинга "Марвел" с оборотом в несколько десятков миллиардов рублей.

С 2011 по 2013 год компания с Британских Виргинских островов, Zymbeline Trading, получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей. Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Документы по поводу Zymbeline Trading также есть в "панамском архиве". В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин. Нам не удалось уточнить, контролировал ли он счет компании и позднее, когда на нее перечислялись деньги по "молдавской схеме", а сам Гирдин на запрос журналистов "Новой газеты" не ответил.

Один из крупных клиентов "Марвела" — государственный Сбербанк России. За последние несколько лет "Марвел" заключил государственные контракты с Сбербанком на более, чем 7 млрд рублей.