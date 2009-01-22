Рейтинг Украины зависит от оценки МВФ

Рейтинг Украины будет зависеть от оценки Международным валютным фондом (МВФ) состояния ее экономики. Как сообщает Reuters, об этом заявил выступая на конференции в Лондоне глава отдела международного рейтингового агентства Fitch по развивающимся странам Европы Эдвард ПАРКЕР.

По его словам, дальнейшее снижение рейтинга Украины будет весьма вероятным в случае, если доклад МВФ покажет, что она не выполняет условия соглашения с фондом, достигнутого в прошлом году.

"Кредит МВФ, безусловно, помог, но с нашей точки зрения, он не такой уж и большой, учитывая значительные потребности Украины во внешнем финансировании. Соглашение с МВФ основано на достаточно оптимистичной оценке и подвержено политическим рискам", - отметил Э.ПАРКЕР.

"МВФ должен оценить выполнение соглашения в середине февраля. И если оно не идет по плану, то, я думаю, есть высокая вероятность очередного снижения нами рейтинга Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 – 21 января в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Программа работы миссии предусматривает изучение выполнения условий заключенного меморандума.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец 2008 года.