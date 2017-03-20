Порошенко ожидает инфляцию в этом году ниже 10%

Украина к 2019 году должна достичь годовой инфляции на уровне 5% благодаря продуманной монетарной политике, а также запустить кредитование, в том числе и через снижение учетной ставки Национального банка.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«По плану мы должны к 2019 году достичь инфляции в 5%», - сказал президент.

При этом глава государства ожидает, что в текущем году показатель инфляции снизится до однозначного уровня, или ниже 10%.

Ранее Национальный банк Украины высказал уверенность в достижении инфляционной цели по итогам 2017 года в пределах 8% плюс-минус 2 п.п.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2%, по сравнению с январем - замедлилась до 1%. С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1% и сохранил его на 2018 год на уровне 6%, что соответствует объявленным ранее целевым ориентирам на уровне 8% +/- 2 п.п. и 6% +/- 2 п.п. соответственно.