Порошенко готов подать в Раду как неотложный законопроект о создании Службы финрасследований

Президент Украины Петр Порошенко после завершения подготовки законопроекта о создании Службы финансовых расследований, призванной стать аналитической службой для расследования финансовых преступлений, готов внести его на рассмотрение Верховной Рады как неотложный.

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Об этом президент заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«Я готов подать (в Верховную Раду - УНИАН) законопроект о Службе финансовых расследований как неотложный», - сказал президент.

При этом глава государства подчеркнул, что настаивает на ликвидации налоговой милиции.

«Налоговую полицию никто трогать не мог. Сейчас попытки найти компромисс зашли в тупик. Уверен, что пришло время принимать решение и ставить точку. Моя прямая политическая воля, Налоговую милицию следует ликвидировать. Ее работу должны выполнять не мускулисты - ребята в масках, а "ботаны" - в белых воротничках, ведя аналитическую работу», - заявил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, правительство уже подготовило проект закона о финансовой полиции, который одобрен всеми профильными ассоциациями и экспертами. Документ предполагает ликвидацию экономических подразделений силовых структур в МВД, СБУ, а также ГФС и формирование единой структуры, которая станет больше аналитической службой нежели силовой.

Если проект закона будет одобрен правительством и принят Верховной Радой в ближайшее время, финансовая полиция может быть создана в Украине уже до конца текущего года.