Промпроизводство в РФ упало в декабре на 10,3%

Промышленное производство в Российской Федерации упало в декабре 2008 года на 10,3% по сравнению с декабрем 2007 года. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил в четверг председатель Центробанка России Сергей ИГНАТЬЕВ.

"Декабрь к декабрю - 89,7%", - сказал С.ИГНАТЬЕВ на пресс-конференции.

Спад промышленности в декабре ускорился по сравнению с ноябрем, когда падение производства в годовом исчислении составило 8,7%. При этом, как сообщил С.ИГНАТЬЕВ со ссылкой на данные Росстата, в декабре отмечен небольшой рост промпроизводства по отношению к ноябрю - на 3,8%.

Первые признаки спада в российской промышленности обозначились еще в октябре - производство сократилось на 0,6%. Ожидается, что падение промпроизводства продолжится и в 2009 году.

Как сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей КЛЕПАЧ, в 2009 году, согласно новому прогнозу министерства, объем производства сократится еще на 5,7% - впервые после дефолта 1998 года.

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в декабре 2008 года, по сравнению с декабрем 2007 года, составил 26,6%, в январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.