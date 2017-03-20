СМИ узнали о пессимистическом сценарии Кабмина: гривня упадет ниже 30 за доллар

При пессимистическом макроэкономическом сценарии гривня на конец года может потерять 5,6 гривни по отношению к доллару.

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Такие выводы можно сделать на основе двух сценариев макроэкономических показателей правительства, которые есть в распоряжении ЭП.

Оптимистичный сценарий предполагает, что темпы развития экономики в 2017 году замедлятся на 1,2 п.п., номинальный ВВП сократится на 25,8 миллиарда гривень, а инфляция ускорится на 1,8 п.п.

К тому же блокада будет оказывать давление на гривню. К конца 2017 года национальная валюта может ослабнуть еще на 3 гривни по отношению к доллару.

Согласно пессимистическому сценарию, ВВП упадет на 2,5 п.п. Влияние на номинальный ВВП составит минус 39 млрд гривен. Инфляция добавит 8,5 п.п. В таком случае гривня к концу 2017 года году потеряет 5,6 гривни за доллар.

Из-за девальвации поступления от импортного НДС перекроют ожидаемый недобор этого налога от сокращения импорта. Аналогичная метаморфоза может произойти и с ввозной пошлиной.

Ожидается, что падение гривни будет основным бюджетным компенсатором.

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Без учета курсовых колебаний бюджет потеряет около 10 млрд гривень, но если гривня упадет согласно расчетам правительства, то государство соберет на 14,8 млрд гривень налогов больше. В результате бюджет по доходам выйдет в плюс на 3,9-4,7 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

В январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Вчера, 19 марта, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд обновил график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по вопросу выделения Украине очередного транша в размере 1 млрд долл., ранее запланированное на 20 марта, откладывается на неопределенный срок.

По информации Министерства финансов, перенос заседания Совета МВФ обусловлен необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.