Российский "Сбербанк" в Украине: работа двух отделений по-прежнему заблокирована

Работа двух отделений дочернего банка российского «Сбербанка» в Украине – крупнейшего финучреждения на рынке нашей страны с государственным российским капиталом – по-прежнему заблокирована.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, по-прежнему приостановлена работа одного из отделений в г. Днепр и одного киевского отделения.

При этом банк отметил, что сегодня силами сотрудников банка разблокировано отделение в г. Тернополь после его блокирования в субботу, 18 марта.

Также сообщается, что все остальные отделения работают без изменений, а по факту всех инцидентов банк подал заявления в правоохранительные органы.

Ранее дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине ввел ряд ограничений для клиентов, объясняя это неправомерными действиями третьих лиц по блокированию головного офиса и причинению физического ущерба банкоматам финучреждения.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности, «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка, санкции не повлекут финансовых потерь для Украины, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 млрд грн и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 млрд грн. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в стране.