В ЕС заявили, что Украина получит 600 миллионов евро без каких-либо дополнительных условий

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис подчеркивает, что Украина получит второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

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Об этом он заявил в интервью корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Решение относительно второго транша принято. Если вы хотите, оно является окончательным. Украина может рассчитывать на второй транш в размере 600 млн евро. Это решено», - подчеркнул Домбровскис, опровергая якобы существование дополнительных требований для того, чтобы Украина получила эти деньги.

Вице-президент ЕК подчеркнул, что Киев выполнил все условия для получения второго транша, которые отражены в Меморандуме о взаимопонимании (МОВ). При этом он обратил внимание на то, что в Брюсселе «есть пространство для маневра относительно того, к какому траншу применяются те или иные условия».

«В случае второго транша условия для его выделения были выполнены. В решении вопроса об отмене запрета на экспорт леса уже есть определенный прогресс – соответствующий законопроект был зарегистрирован в парламенте. В ЕС есть пространство для маневра, и когда мы видим, что есть значительный прогресс во всех сферах, то вопрос, работа над которым продолжается, не может быть причиной, по которой бы мы не выделили этот транш», - сказал Домбровскис.

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Вице-президент ЕК также указал на то, что вопрос запрета на экспорт леса все равно должен быть решен в контексте третьего транша.

Отвечая на вопрос, почему именно вопрос лесоматериалов стал таким важным для ЕК, Домбровскис отметил, что одним из условий программы макрофинансовой помощи является условие «не вводить новые торговые запретительные меры, что не соответствует углубленной и всеохватывающей зоне свободной торговли, создание которой предусмотрено Соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной».

«Когда мы подписали Соглашение об ассоциации, предусмотрев создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Украиной, один из пунктов для оказания макрофинансовой помощи был о том, что новые запретительные торговые меры вводиться не будут. Мы обсуждали этот вопрос после того, как мораторий был введен. В феврале проект закона об отмене данного запрета был направлен в парламент, и поэтому мы считаем, что в выполнении этого условия есть прогресс. Мы получили заверения как от президента, так и от правительства, что украинская сторона постарается добиться дальнейшего прогресса в этом вопросе достаточно оперативно», - детализировал он.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 млн евро. Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В частности, в 2016 году кредитных траншей от ЕС Украине не получила.

Условие ЕС о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года. По мнению европейской стороны, стремление украинской власти запретить экспорт и таким образом установить контроль над вырубкой леса и продажей древесины, не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины продолжается, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что имеет серьезные экологические последствия для Украины. В этой связи в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт леса как не выполнивший свою прямую функцию, ввести эффективный контроль над продажей древесины, а также выработать стратегию воссоздания лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали предоставить всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета - достаточно было просто зарегистрировать законопроект в парламенте.