Порошенко хочет, чтобы АМКУ не останавливал тендеры в случае жалоб участников

Президент Украины Петр Порошенко предложил подготовить законопроект, принятие которого отменит обязательство Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) останавливать тендеры при проведении государственных закупок в случае жалобы участника тендера, оставив решение об остановке в компетенции АМКУ.

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Об этом Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития в Киеве.

"У меня предложение: давайте мы совместно с правительством разработаем проект изменений в законодательство, которые сделают необязательной приостановку тендера Антимонопольным комитетом в связи с подачей жалоб. Если Антимонопольный комитет найдет нарушение конкурентного законодательства, он будет иметь право, а не обязанность (останавливать тендеры - УНИАН)", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет с момента запуска системы электронных госзакупок Prozorro удовлетворил около 40% жалоб на тендеры. Со вступлением в силу закона о публичных закупках 1 августа прошлого года срок рассмотрение жалобы АМКУ сократился с 30 до 15 дней.