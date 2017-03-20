В ЕС советуют Украине спешить с выполнением условий для получения третьего транша – есть время только до конца года

Украинские власти должны спешить с выполнением условий, необходимых для выделения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в размере 600 млн евро – времени до завершения действия программы остается немного.

Об этом в интервью собственному корреспонденту УНИАН сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

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"Обычно минимальный промежуток времени между выплатами составляет три месяца. У нас уже есть значительный разрыв между первой выплатой, которая была 22 июля 2015 года, и второй, который осуществляется сейчас. Мы не можем позволить себе иметь такой же разрыв между вторым и третьим траншами, потому что программа закончится в первые дни января следующего года. К тому времени все должно быть сделано, и все необходимые условия для третьего транша должны быть выполнены. И в этом случае у нас нет возможностей быть гибкими в отношении условий по траншам. После того, как мы сделаем оценку третьего транша, мы также сделаем оценку выполнения всех условий, имеющихся в программе", – сказал он.

При этом Домбровскис подчеркнул, что в любом случае этот транш должен быть выделен до конца этого года.

"Я бы не рассчитывал на те несколько дней, которые есть в январе, что означает, что все условия должны быть выполнены заранее. У нас остается не так много времени", - подчеркнул вице-президент ЕК.

Он также ожидает быстрого прогресса в вопросе отмены принятого вопреки Соглашению о зоне свободной торговли запрета на экспорт леса. "По обсуждению с украинской властью мы видим, что есть решимость продвигаться вперед в этом вопросе. С точки зрения ЕС, мы рассчитываем на быстрый прогресс. Но мы оценим этот прогресс в контексте третьего транша, а третий транш может быть выделен не ранее, чем через три месяца после этого транша", - детализировал Домбровскис.

Как сообщал УНИАН, Украина получает второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

В апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 млн евро. Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В частности, в 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получила.

Условие ЕС о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года. По мнению европейской стороны, стремление украинской власти запретить экспорт и таким образом установить контроль за вырубкой леса и продажей древесины, не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины продолжается, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что имеет серьезные экологические последствия для Украины. В этой связи в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт леса как не выполнивший свою прямую функцию, ввести эффективный контроль за продажей древесины, а также выработать стратегию восстановления лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали предоставить всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета - достаточно зарегистрировать законопроект в парламенте.