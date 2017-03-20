Порошенко: 600 миллионов евро от ЕС поступит сразу после выделения Украине транша МВФ

Макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 600 млн евро будет выделена сразу после предоставления Украине очередного транша от Международного валютного фонда.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития в Киеве.

«Макрофинансовая помощь от ЕС поступит сразу после выделения транша МВФ», – сказал Порошенко.

Также президент отметил, что продолжение сотрудничества Украины с МВФ является условием выделения финансовой помощи от других международных партнеров.

Как сообщал УНИАН, Украина получает второй транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере 600 млн евро без каких-либо дополнительных условий.

В апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд евро – кредиты, 1,4 млрд евро – гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 млн евро. Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала.

В начале февраля 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета – достаточно зарегистрировать законопроект в парламенте.

МВФ отложил на неопределенное время заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного транша в размере 1 млрд долл., ранее запланированное на 20 марта.

По информации Минфина, перенос Совета обусловлен необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.