Гривня закрыла межбанк на уровне 26,91 за доллар
17:58, 20 марта 2017Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8933/28,9336 грн/евро.
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 20 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,91 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8933/28,9336 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4674/0,4687 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8879 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 400 сделок на сумму 192,52 млн долл.
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