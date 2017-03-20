Гривня закрыла межбанк на уровне 26,91 за доллар

В понедельник, 20 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,91 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8933/28,9336 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4674/0,4687 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8879 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 400 сделок на сумму 192,52 млн долл.