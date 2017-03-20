В рейтинг самых богатых миллиардеров мира по версии Forbes вошли шестеро украинцев

В рейтинге самых богатых долларовых миллиардеров мира по версии влиятельного американского журнала Forbes попали шестеро украинцев.

Самым Богатым украинцем в списке мировых богачей стал олигарх Ринат Ахметов. По сравнению с прошлым годом он разбогател вдвое – его состояние с 2,3 млрд долларов выросло до 4,6, а место в общем рейтинге поднялось с 771-го в 2016 до 359-го.

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Второй в списке самый богатый украинец – бизнесмен Геннадий Боголюбов. В общем рейтинге у него 1468 место и 1,4 миллиарда долларов (1,3 млрд долларов в 2016-м году).

Игорь Коломойский, который год назад делил с ним 1367 место с состоянием в 1,3 млрд долларов, потерял позиции и оказался на 1795 месте с 1,1 миллиарда долларов. Вместе с ним в этом году 1795 строчку занял олигарх и зять экс-президента Украины Леонида Кучмы Виктор Пинчук. Его состояние оценили также в 1,1 миллиарда долларов, хотя в 2016-м он находился на 1476 месте и был богаче на 100 миллионов долларов.

А вот дела агрария Юрия Косюка несколько улучшились. В этом году с состоянием в 1,2 миллиарда долларов он занял 1678 место и разделил его с нардепом Костянтином Жеваго. В последний раз он попадал в рейтинг самых богатых людей мира в далеком 2014-м с аналогичными состоянием в 1,2 млрд долларов. В прошлом году, по данным украинского Forbes, у него был 431 млн долларов.

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Список десяти самых богатых толстосумов и позиции украинцев в рейтинге богачей смотрите в инфографике tsn.ua.

Ранее УНИАН сообщал, что Bloomberg опубликовал список 500 самых богатых людей мира. Возглавил рейтинг Bloomberg основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), на втором месте — американский бизнесмен Уоррен Баффет ($78,9 миллиарда), на третьем — глава Amazon Джефф Безос ($73,5 миллиарда).