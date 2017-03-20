Moody's оценило влияние украинских санкций на российские банки

Прямое влияние санкций Украины против "дочек" российских госбанков на материнские банки будет ограниченным, говорится в исследовании международного рейтингового агентства Moody's, сообщает Прайм.

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"Прямое влияние санкций на российские материнские банки будет ограниченным, поскольку доля украинских активов и пассивов в их балансах несущественна", - приводятся в исследовании слова младшего вице-президента Moody's Льва Дорфа.

В то же время он отмечает, что санкции окажут негативное влияние на пять украинских банков - дочерние структуры российских госбанков.

"Негативный информационный фон, введение ограничений со стороны регулятора, неопределенность относительно будущего этих банков могут привести к перебоям в их работе, повысить репутационные издержки и, вероятно, приведут к снижению уровня клиентского доверия, оттоку клиентских средств, сокращению ликвидности и ухудшению рыночных позиций", - полагает Дорф.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности, «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка, санкции не повлекут финансовых потерь для Украины, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 млрд грн и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 млрд грн. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в стране.

В воскресенье замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что все госбанки РФ в Украине ведут переговоры о продаже бизнеса.