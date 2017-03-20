Компания Гонтаревой в 2013-2014 годах купила облигации российских "ВТБ Банка" и "Проминвестбанка" - аналитик

Финансовый эксперт Алексей Комаха заявил, что компания ICU, в которой действующая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева с 2007 года до 19 июня 2014 года занимала должность председателя совета директоров группы, в 2013-2014 годах купила облигации российских "ВТБ Банка" и "Проминвестбанка". Об этом аналитик написал на своей странице в соцсети Facebook, а также опубликовал соответствующие документы, передает РБК-Украина.

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"По данным участников рынка (см. таблицы), еще в 2013-2014 годах компания ICU, до назначения Гонтаревой в НБУ, купила облигации российских ВТБ и "Проминвестбанка" ("дочка" Внешэкономбанка) на сумму около 850 млн грн... После назначения Гонтаревой главой Нацбанка в июне 2014 года, ICU продолжила инвестировать в корпоративные облигации росбанков...в частности, в облигации банка "Русский стандарт" (сменил название на "Форвард банк") и в облигации Альфа Банка...", - написал эксперт.

По мнению Комахи, "если бы НБУ и Гонтарева инициировали не фейковые, а аналогичные с международными санкции, то это явно был бы удар по кошелькам бывших бизнес-партнеров главы НБУ с ICU".

"Все эти многомиллионные соглашения между ICU и росбанками в Украине лишь верхушка "айсберга"... Есть еще и совместные торги ОВГЗ на бирже...В этой связи проясняется, почему НБУ так долго тянул с введением санкций... Даже те ограничения, которые приняты недавно оказались всего лишь видимостью...", - пишет финансовый аналитик.

Кроме того, он считает, что проблемы росбанков вполне могли бы отразиться и на личных доходах самой Гонтаревой.

"Как известно, совладельцы ICU Стеценко и макар Пасенюк еще не полностью рассчитались с председателем Нацбанка за проданную им долю в бизнесе...Гонтарева получила от "бывших" партнеров в 2014-2016 годах около 100 млн грн. В прошлом году председателю НБУ выплатили 52 млн грн. На очереди еще два транша...Не может же в такой ситуации "регулятор" препятствовать совместному бизнесу ICU и росбанков? Возможно, в этом еще одна причина, почему Гонтарева всячески восхваляет "деятельность" росбанков в Украине, периодически спасает их за счет рефинансирования и даже не может разобраться, гражданам какой страны принадлежит "Альфа Банк", - пишет эксперт.