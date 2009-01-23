De Beers сократит треть сотрудников

Транснациональная алмазная корпорация De Beers объявила о планах сократить около трети сотрудников в связи с мировым финансовым кризисом, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на агентство САПА.

В связи с этим профсоюзы, с которыми алмазная монополия ведет консультации, высказали резкие протесты.

Профсоюз Solidarity, представляющий в основном интересы белых трудящихся ЮАР, отмечает, что De Beers Consolidated Mines - южноафриканская ветвь группы - не торопится раскрывать мотивировку сокращений и их конечные масштабы. Пока речь идет об увольнении 1400 человек.

De Beers уже несколько лет назад начала сворачивать операции в Южной Африке. Проданы несколько ставших убыточными шахт, в том числе знаменитая "Большая дыра" в Кимберли, где когда-то началась алмазная лихорадка в стране, и "Куллинан" близ Претории, где был найден самый крупный в истории необработанный алмаз.

Справка УНИАН. На рудниках компании в Южной Африке, а также в партнёрстве с правительствами Ботсваны, Намибии и Танзании производится примерно 40 % добываемых в мире алмазов.

С 2001 года компания также работает на розничном рынке бриллиантов и ювелирных изделий (магазинами владеет совместное предприятие с LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) - De Beers Diamond Jewellers).

De Beers работает в 25 странах мира. Общая численность персонала - 22,9 тыс. человек, 17 тыс. работают в странах юга Африки.

В 2005 году предприятия De Beers добыли 51 млн. каратов алмазов. Выручка в 2006 году составила 7,64 млрд долл., чистая прибыль - 730 млн. долл.