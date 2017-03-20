Розничная торговля в Украине за месяц сократилась почти на 4%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале увеличился на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, однако в феврале этого года по сравнению с январем 2017 года этот показатель снизился на 3,7%, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

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Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской, Сумской и Кировоградской областях – на 7%, 6,2% и 3,6% соответственно. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 3,7%.

В то же время Госстат не сообщает абсолютное значение.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 52,9 млрд грн.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 трлн грн.