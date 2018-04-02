Укрепят ли гривню с помощью трех букв?

В последние несколько дней национальная валюта имеет, хотя небольшие, но, хотелось бы верить, обнадеживающие тенденции укрепления. Многие эксперты связывают это с приездом миссии МВФ, в частности с тем, что Нацбанк с целью продемонстрировать улучшение «самочувствия» гривни начал проводить интенсивную терапию в виде существенных интервенций на валютном межбанке. Кроме того, появились симптомы прогнозированности действий регулятора в этом направлении.

МВФ и курс

С учетом того, что познания украинцев в тонкостях валютного рынка и курсообразования расширяются не по дням, а по часам, не будем проводить хронологию самой терапии, а попробуем прислушаться к мнению экспертов и поразмыслить, что может быть в дальнейшем.

Так, аналитики ING Bank Ukraine считают, что НБУ достиг своей краткосрочной цели относительно рыночного обменного курса, в частности, по его приближению к официальному курсу, который регулятор удерживает с начала года на уровне 7,7 грн./долл.

Здесь стоит отметить, что одним из требований МВФ было упразднение существования в стране нескольких обменных курсов. Да и сам регулятор еще в прошлом году заявлял о том, что его действия будут направлены на приближение значений официального курса, курса который сформировался на валютном межбанке, курса валютных интервенций НБУ и курса обмена наличных валют.

Первые из трех курсов, исходя из данных о средневзвешенном курсе последнего аукциона, Нацбанку с небольшой разницей удалось приблизить друг к другу. А вот курс обмена наличных валют, хотя и прослеживается тенденция его зависимости от курса на межбанке, все же значительно отличается.

Эксперты прогнозируют, что, если НБУ будет проводить такую же валютную политику и после работы миссии МВФ, а динамика обменного курса гривни резко не изменится в противоположную сторону в течение нескольких дней, то осуществляемые в настоящее время действия Нацбанка по поддержке гривни докажут свою эффективность и стабильность, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. «В этом случае мы можем ожидать стабилизации обменного курса в течение 1-2 месяцев», - считают аналитики ING Bank Ukraine.

Так, да не так?

Согласится с мнением экспертом можно, но не во всем. Маловероятным является утверждение, что Нацбанк делает хорошую «картинку» с курсом исключительно в связи с приездом миссии МВФ. Во-первых, данные о курсе – это не подлатанная дорога перед приездом высокопоставленных гостей, которые не видели, какие колдобины на ней были еще вчера. Динамика курса будет отслеживаться не со дня приезда миссии - это точно. Во-вторых, именно, во время работы миссии в декабре и происходило падение гривни, и уровень котировок был недалек от сегодняшних значений. Так, 29 декабря прошлого года курс составлял 7,5/7,65 грн./долл., 30 декабря прошлого года - 7,85–8,05 грн./долл.

Динамику подтверждают «волны» валютного рынка в первом месяце наступившего года. Послепраздничные дни – 12 и 13 января – держали курс 8,6-8,9 грн./долл. Снижение началось с 14 января. Тогда курс составлял 8,7-8,9 грн./долл. А уже 19 января он составил 8,06-8,15 грн./долл.

Сегодня, 23 января, на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,83-7,94, а к 11:00 котировки выросли до 7,95-8,04 гривень за один доллар США. То есть, после падения пусть и незначительное, но колебание вверх. А как же показуха для миссии МВФ? Эксперты, все же, отдают преимущество в плане игр на валютном рынке Нацбанку.

Аналитики «Astrum Investment Management» задаются вопросом, на долго ли хватит средств у Нацбанка для проведения такой активной политики по осуществлению валютных интервенций. Так, регулятор анонсирует, что в первом квартале т.г. готов потратить на поддержание курса гривни 4,5 млрд. долл. Предполагается, что из этой суммы 1,8 млрд., скорее всего, будут проданы Нафтогазу, а сумма, доступная для интервенций, составит 2,7 млрд. долл. «Даже с учетом падения импорта и реструктуризации части внешних кредитов, этой суммы не хватит для удовлетворения спроса в случае роста спекуляций. Однако на помощь НБУ в этой ситуации придет дефицит гривни, в случае если регулятор не начнет выкуп ОВГЗ для наполнения бюджета», - считают эксперты «Astrum Investment Management». Нехватка гривни не даст возможность направить свободную ликвидность на валютный рынок, и будет способствовать возникновению дополнительного предложения доллара.

ОВГЗ и печатный станок Вроде бы все выстраивается в логическую цепочку. Все бы ничего, если бы не одно «НО». Удастся ли избежать не контролированного роста денежных агрегатов в случае предъявления правительством к выкупу своих облигаций внутреннего государственного займа. То есть, попросту говоря, с какой скоростью будет работать станок по печатанию необеспеченных денег.

А предпосылок для того, чтобы выпустить такие ОВГЗ, у правительства уже сейчас больше, чем достаточно. Так, намедни, Государственная налоговая администрация заявила, что она сомневается в возможности выполнить план по поступлениям акцизного сбора в госбюджет. По ее расчетам, недопоступления составят 3,5 млрд. грн. Количество инструментов для латания этой, и других бюджетных дыр у правительства сильно ограничено. При этом необходимо взять во внимание уже выпущенные ОВГЗ, которых, по данным Нацбанка, на 19 января в обращении было на 29 млрд. гривень. В Законе не прописано, какие именно бумаги должен выкупать Нацбанк на протяжении трех дней. Судя по всему, ОВГЗ, выпущенные до 1 января 2009 года, также могут быть предъявлены к выкупу.

Нацбанк и политика

Но и это еще не все. Не последнее влияние на состояние гривни будет иметь ситуация вокруг самого Национального банка и коммерческих банков, а также в целом политатмосфера. А последняя продолжает желать лучшего. В ее парах уже давно "плохо дышит" НБУ. Премьер-министру Юлии Тимошенко можно позавидовать в настойчивости. Она неоднократно заявляла о необходимости «обезглавливания» Нацбанка. По ее словам, фракция БЮТ в Верховной Раде собрала 150 подписей депутатов для проведения внеочередного заседания парламента 26 или 27 января. Премьер подчеркнула, что на нем планируется рассмотреть вопрос отстранения Владимира Стельмах от должности главы Национального банка. И не его одного, а также его зама Шаповалова.

Ю.Тимошенко считает, что если не удастся созвать внеочередное заседание Верховной Рады, то «вся эта чехарда с гривней будет продолжаться и дальше».

В то же время, в пятницу 23 января, первый заместитель главы Секретариата Александр Шлапак назвал новый всплеск активности вокруг отставки главы НБУ попыткой правительства отвлечь внимание общественности от собственных проколов в газовых переговорах.

Не добавляет оптимизма недавнее введение временной администрации в Укрпромбанке, а ведь еще "не ушли в прошлое" страсти вокруг Проминвестбанка.

Безусловно, в ближайшей перспективе самое непосредственно влияние на курс национальной валюты будет иметь решение МВФ относительно второго транша кредита. Большинство экспертов склоняются к тому, что деньги будут предоставлены, но, как говорит один мой приятель: «Не говори ГОП, пока не получил зарплату»…

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)