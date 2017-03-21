Нацбанк укрепил официальную гривню к доллару
08:37, 21 марта 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 21 марта: 100 USD – 2688.7865 грн; 100 EUR – 2890.9832 грн; 10 RUR – 4.6937 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 21 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2688.7865 (20 марта – 2690.9264)
100 EUR – 2890.9832 (20 марта – 2889.2477)
10 RUR – 4.6937 (20 марта – 4.6448)
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 20 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,87/26,91 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8933/28,9336 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4674/0,4687 грн/рубль.
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