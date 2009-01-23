Утвержден список видов деятельности для НДС

Кабинет Министров Украины утвердил список видов деятельности, на которые распространяется действие Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость».

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 21 января 2009 г. № 23, размещенном на официальном сайте правительства.

В частности, утвержденные Кабмином виды деятельности касаются выращивания зерновых и технических культур, овощеводства, декоративного садоводства и выращивания продукции для рассады, выращивания фруктов, ягод, орехов, культур для производства напитков и пряностей, разведения крупного рогатого скота, разведения овец, коз, лошадей, свиней, птицы, других животных, лесничества и лесозаготовки, рыболовства, предоставления услуг в сфере рыболовства, животноводства и растениеводства.