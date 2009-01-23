Продление табу на снятие депозитов обанкротит мелкие СК

Если Национальный банк Украины не снимет ограничения на досрочное снятие депозитов страховыми компаниями, это может привести к проблемам на страховом рынке в целом, считает президент АСК «Омега» Сергей ТАРАСЕНКО.

По его словам, страховые компании уже рассматривают вопрос сокращения количества аккредитаций, поскольку быть аккредитованным в некоторых банках становится нерентабельным либо опасным, с точки зрения сбережения средств (обычно, одним из условий получения аккредитации страховой компании в банке является размещение средств на депозитных счетах этого банка).

С.ТАРАСЕНКО сообщил, что ситуация усугубилась еще и тем, что многие страховщики до последнего года перекрывали страховые выплаты за счет новых поступлений, формируя страховые резервы исключительно для отчетности. «В настоящем году это может вызвать невозможность таких компаний расплачиваться по обязательствам. Особенно в ситуации, когда большинство резервов было покрыто депозитами, на досрочное расторжение которых наложен мораторий», - сказал С.ТАРАСЕНКО.

Он отметил, что многие из страховых компаний в условиях кризиса уже начали испытывать значительное снижение объема платежей. В связи с чем у ряда СК начал ощущаться дефицит средств для текущих выплат по страховым событиям.

«Если НБУ не предпримет шагов по снятию ограничений на досрочный разрыв депозитов между банком и СК для целевого осуществления выплат, это может привести к проблемам для страхового рынка в целом», - подчеркнул С.ТАРАСЕНКО.

Кроме того, он сообщил, что, опасаясь нестабильной ситуации в банковской сфере, страховщики отказываются размещать свободные ресурсы на новый период в банках, вызывающих опасение. Также, в условиях снижения рейтингов надежности отдельных банков, ниже оговоренного законом уровня, страховщики не имеют права размещать в таких банках свои страховые резервы.

Что касается крупных страховщиков, то, по мнению С.ТАРАСЕНКО, пока они будут обходиться текущими страховыми поступлениями, из которых в условиях депозитных ограничений будут осуществлять выплаты. «Что касается средних и мелких компаний, по мнению экспертов рынка, они пострадают больше, и при снижении объемов платежей (что уже происходит) могут прийти к необходимости сворачивания своей деятельности», - считает С.ТАРАСЕНКО.

Он отметил, что уже сейчас многие мелкие компании готовы продать свои страховые портфели более крупным страховщикам. Те, которые не найдут покупателя, будут вынуждены ликвидироваться. А это приведет к массовому невыполнению обязательств этими СК перед своими клиентами и как следствие – к еще большей нестабильности финансового рынка, считает эксперт.