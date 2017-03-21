Danske Bank признал участие своей эстонской "дочки" в схеме вывода денег из России

Датский Danske Bank подтвердил вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в «молдавскую схему» по выводу средств из России.

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«Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы — ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств», — сообщил RNS главный юрисконсульт финансовой группы Флемминг Пристед.

По его словам, группа приняла меры по устранению этих недостатков путем внедрения новых контрольных процедур и замены руководства: «Также мы закрыли счета всех клиентов, которые не смогли привести законных оснований для содержания счетов в Эстонии. В итоге бизнес-отношения со всеми клиентами, вовлеченными в сомнительные операции, были прерваны».

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Ранее «Новая газета» сообщила, что основными бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по «молдавской схеме» были подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.

Reuters сообщал о причастности к организации схемы сотрудников ФСБ.

В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China.