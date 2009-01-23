Золото на COMEX снова подорожало

Золото на Товарной бирже Нью-Йорка (COMEX) 22 января снова подорожало. Тройская унция золота на COMEX поднялась в цене на 8,7 долл., или на 1%.

Тем временем официальная цена золота на бирже применительно к его активному фьючерсу (февраль) составила 858,8 долл./унция - самый высокий показатель с 6 января с.г., цены по сделкам с золотом установились в диапазоне 843,5-863,2 долл./унция.

Повышение цен на золото было вызвано свежей информацией о сохранении негативных тенденций в экономике США, что обеспечило ослабление позиций доллара на мировом валютном рынке.

Покупкам золотых слитков также дополнительно способствовала относительно стабильная ситуация на нефтяном рынке. Несмотря на существенное увеличение в США за минувшую неделю запасов сырой нефти и бензинов, нефть на биржах не подешевела, а цены на нефтяные фьючерсы 22 января продолжили рост, что технически дополнительно способствовало росту золотых котировок, передает РБК.