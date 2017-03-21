Гройсман: реформа приведет к повышению пенсий большинства украинцев

Пенсионная реформа, которую правительство намерено подготовить в ближайшие месяцы, приведет к повышению пенсий большинства украинских граждан.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире одного из украинских телеканалов.

«Вы увидите, каждый из вас, кто сегодня на пенсии, как она отразится на вашей пенсии, и уверяю - для большинства украинских граждан это приведет к повышению пенсий», - сказал он.

По словам премьера, повышение минимальной заработной платы с 1 января позволило достичь 30% наполнения Пенсионного фонда, что опережает план.

«У нас есть 142 млрд дефицита Пенсионного фонда. Это средства, которые надо выплачивать пенсионерам, а их пока что у Пенсионного фонда нет. Те реформы, которые мы приняли с 1 января, в том числе по заработной плате, уже дают наполнение бюджета Пенсионного фонда более чем на 30% с опережением плана. Это означает, что мы начали с вами движение на уменьшение дефицита Пенсионного фонда», - отметил глава правительства.

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Также Гройсман подчеркнул, что реформированная пенсионная система позволит уменьшить дефицит Пенсионного фонда до нуля, а все дополнительно заработанные средства будут направлены на поддержку пенсионеров.

Как сообщал УНИАН, по словам Гройсмана, Пенсионный фонд Украины при условии качественного реформирования может стать бездефицитным к 2024 году.

Проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 млрд грн. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста. По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса - ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.

По данным правительства, решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн выполняется сегодня в полном объеме как в бюджетной сфере, так и в негосударственном секторе экономики.