Ющенко должен пояснить позицию по НБУ

12:35, 23 января 2009
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Считает депутат Писаренко

Народный депутат Украины (фракция БЮТ) Валерий ПИСАРЕНКО считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО должен прийти на внеочередное заседание Верховной Рады Украины и публично объяснить, почему он не реагирует на противозаконные действия Национального банка Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии депутата.

«У нас есть необходимые 150 подписей для проведения внеочередного заседания Верховной Рады. Депутаты обязательно соберутся. Пришло время рассмотреть ответственность Президента ЮЩЕНКО за то, что происходит в Национальном банке», - заявил В.ПИСАРЕНКО.

По его мнению, В.ЮЩЕНКО должен прийти в сессионный зал Верховной Рады и публично объяснить депутатам и всему украинскому народу, почему он не реагирует на противозаконные действия Национального банка относительно уничтожения гривни, почему он не останавливает коррупцию, махинации и пренебрегает своими полномочиями. По словам бютовца, В.ЮЩЕНКО несет ответственность за все, что происходит с национальной валютой.

Политик допускает, что именно внеочередная сессия может стать моментом отсчета, когда в Украине начнется процедура импичмента Президента.

По убеждению В.ПИСАРЕНКО, «пока мы не остановим ЮЩЕНКО, говорить о каких-то перспективах для Украины невозможно. Только после того, как он покинет свое кресло, мы сможем стабилизировать политическую ситуацию в стране и дадим возможность Украине бороться с финансовым кризисом, а не с ТИМОШЕНКО».

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление, которым признала работу НБУ в период финансового кризиса не обеспечившей стабильность национальной денежной единицы, и выразила недоверие председателю НБУ Владимиру СТЕЛЬМАХУ и Правлению Нацбанка.

Парламент также обратился с требованием к Президенту Украины безотлагательно внести представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

22 января 2009 г. премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что фракция БЮТ собрала 150 подписей народных депутатов для проведения внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения вопроса об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя Национального банка.

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