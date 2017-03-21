Через британские банки прошло почти $740 миллионов "отмытых" российских денег

Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, "отмыли" около 749 миллионов долларов из России, сообщает Liga.net.

"В рамках этой международной схемы по отмыванию денег (Global Laundromat, "Всемирная прачечная") всего из России было выведено почти 20 миллиардов долларов в 2010-2014 годах. По другим данным, сумма может достигать и 80 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКрупнейшая схема по отмыванию денег в Восточной Европе: журналисты рассказали, как из России вывели $22 миллиарда (видео)

Отмечается, что сейчас правоохранители выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме. Уже известно, что деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские финучреждения.

"Документы, связанные со схемой, получили в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и Новая газета", - подчеркивает издание.

Сегодня также стало известно, что эстонская "дочка" Danske Bank участвовала в "молдавской схеме" по выводу средств из РФ. В ней же отметился вышеупомянутый HSBC, а также UBS и Bank of China.

"Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы - ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств", - сказал главный юрисконсульт Danske Bank Флемминг Пристед.

В начале этого года сообщалось, что Deutsche Bank заплатит штраф в размере 630 миллионов долларов за нелегальную схему вывода 10 миллиардов долларов из России.

"10 миллиардов долларов были нелегально выведены из страны-агерссора с помощью так называемых зеркальных сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка. Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы. В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами", - подчеркивают авторы статьи.

В эту схему были вовлечены около 12 компаний.

Власти США считают, что у Deutsche Bank было много возможностей выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка ими не воспользовалось.