Розничная торговля в Украине с начала года выросла до 104 миллиардов гривень

Оборот розничной торговли в Украине в январе-феврале 2017 года вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 104,287 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

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Согласно сообщению, больше всего вырос оборот розничной торговли в Киевской, Сумской и Кировоградской областях – на 7%, 6,2% и 3,6% соответственно - до 6,647 миллиарда гривень, 2,111 миллиарда гривень и 2,20 миллиарда гривень соответственно. В то же время, наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-феврале этого года было зафиксировано в Ривненской (на 6,6%, до 2,04 миллиарда гривень) и Херсонской (на 6,3%, до 2,248 миллиарда гривень) областях. Розничный товарооборот в Киеве за отчетный период увеличился на 3,7% - до 20,382 миллиарда гривень.

При этом объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, за отчетный период составил 75 183,4 миллиона гривень, что на 0,3% больше показателя за январь-февраль 2016 года.

В то же время оптовый товарооборот предприятий в феврале 2017 года оказался на 1,8% меньше показателей февраля прошлого года.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, оборот розничной торговли в Украине в январе 2017 года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 52,9 миллиарда гривень.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.