Шлапак считает возможным получение второго транша от МВФ

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК высоко оценивает возможность получения второго транша кредита Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Я расцениваю возможность продолжения как достаточно высокую в случае, если Украина продемонстрирует, как это было в конце прошлого года, готовность принимать сложные решения как для бюджета, так и для предприятий и наших людей. Но справедливые и честные (решения)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20-21 января в Украину прибыла миссия Международного валютного фонда. Программа работы миссии предусматривает изучение выполнения условий заключенного меморандума.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец 2008 года.