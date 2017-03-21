Российский "Сбербанк" ищет варианты "максимально быстрого выхода с украинского рынка"

Глава "Сбербанка" Герман Греф по итогам заседания наблюдательного совета заявил, что крупнейший российский банк активно ищет пути выхода с рынка Украины.

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"Банк сегодня работает с ограничениями и, конечно, хотелось бы найти поддержку со стороны официальных органов в восстановлении работы. Мы сегодня ввели лимиты операций в Украине", - рассказал глава банка, сообщает Прайм.

"Мы сегодня занимаемся поиском вариантов максимально быстрого выхода с украинского рынка, и надеюсь, что нам такую возможность украинские власти предоставят. Мы сейчас находимся в очень активной стадии рассмотрения подобного рода вариантов", - добавил он и отметил, что для "Сбербанка" это достаточно сложная ситуация.

Он также назвал действия украинских властей против российских банков "беззаконными".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности, "Сбербанка", к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка, санкции не повлекут финансовых потерь для Украины, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 миллиардов гривень и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 млрд грн. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в стране.

В воскресенье замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что все госбанки РФ в Украине ведут переговоры о продаже бизнеса.