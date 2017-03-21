Данилюк сообщил, когда МВФ выделит Украине 1 миллиард долларов транша

Украина в ближайшее время предоставит Международному валютному фонду расчеты влияния торговой блокады зоны АТО на экономику, после чего очередной транш в 1 миллиард долларов будет выделен.

Об этом сообщил журналистам министр финансов Александр Данилюк.

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"МВФ хотел получить уточняющие данные. Ситуация развивалась довольно быстро, МВФ хотел получить точные данные по поводу того, что происходит (торговая блокада зоны АТО – УНИАН). МВФ как кредитор должен был понимать, как это повлияет на бюджет. … (Расчеты будут предоставлены МВФ через – УНИАН) пару дней", – сказал он.

При этом министр подчеркнул, что необходимость уточнения данных является единственной причиной переноса рассмотрения вопроса о выделении Украине очередного транша.

Как сообщал УНИАН, МВФ обновил график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по поводу выделения Украине очередного транша в размере 1 миллиард долларов, ранее запланированное на 20 марта, откладывается на неопределенный срок.

По информации Минфина, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что Фонд ожидает обновленные макроэкономические прогнозы от Национального банка и Министерства финансов в течение нескольких дней.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Совете регионального развития, заявил, что украинское руководство 20 марта проведет переговоры с МВФ для скорейшего получения транша в 1 миллиард долларов.