Местные бюджеты в 2017 году вырастут на четверть - Гройсман

Местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, однако органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на совещании с городскими, поселковыми и сельскими головами в Киеве.

"Мы предусматривает по году 25% роста (местных бюджетов - УНИАН). Но я уверен в том, что этот рост может быть превышен, и в каждом регионе самостоятельно нужно организовывать работу по консолидации уплаты налогов в местный бюджет", - сказал он.

По словам премьера, местные органы власти благодаря децентрализации получили достаточно финансовых ресурсов для развития своих регионов, которые необходимо эффективно использовать.

Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.

Собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 миллиарда гривень.