”Страсти” вокруг НБУ - попытка отвлечь от проблем с газом

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает, что намерение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО расправиться с Национальным банком Украины (НБУ) – это попытка отвести внимание общества от проблем с газом и получить контроль “над станком НБУ”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«В данном случае речь идет о примитивной расправе над несколькими чиновниками НБУ. Попытка разобраться с Нацбанком – это попытка отвести внимание общества от проблемы по газу», - сказал А.ШЛАПАК.

При этом он добавил: «Им (правительству – УНИАН) необходимо профинансировать 70 млрд. грн. за счет внутренних заимствований, а сделать это без станка Нацбанка невозможно. Необходимо получить контроль над НБУ любой ценой. В противном случае не решатся проблемы ни с газом, ни с бюджетом… Не время сегодня такие разборки проводить».

«Все эти разговоры необходимы для того, чтобы отвести внимание нашего населения от проблем других – финансовых, газовых – и получить доступ к печатному станку», - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно обвиняла руководство НБУ в коррупции, махинациях, непрозрачном рефинансировании комбанков, девальвации гривни и требовала отставки В.СТЕЛЬМАХА.

Вчера она заявила, что фракция БЮТ в Верховной Раде собрала 150 подписей депутатов для проведения внеочередного заседания парламента 26 или 27 января. При этом премьер-министр подчеркнула, что на внеочередном заседании парламента планируется рассмотреть вопросы отставки Владимира СТЕЛЬМАХА с должности главы Национального банка.