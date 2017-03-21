Госстат: экономика Украины в прошлом году выросла впервые с 2012 года

Валовой внутренний продукт Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Согласно приведенным данным, рост ВВП Украины зафиксирован впервые за последние 4 года после того, как экономика продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

По информации Госстата, номинальный ВВП по итогам 2016 года составил 2,383 триллиона гривень, а ВВП в расчете на одного человека – 55,848 тысячи гривень.

Также Госстат приводит уточненные квартальные оценки ВВП. Так, в первом квартале 2016 года ВВП вырос на 0,1% к первому кварталу 2015 года и на 0,5% - к предыдущему кварталу, а номинальный ВВП составил 455,637 миллиарда гривень.

Во втором квартале ВВП вырос на 1,5% к аналогичному кварталу предыдущего года и на 0,9% - к предыдущему кварталу, а номинальный ВВП составил 535,324 миллиарда гривень.

В третьем квартале ВВП вырос на 2,3% к третьему кварталу 2015 года и на 1,4% - к предыдущему кварталу, а номинальный ВВП составил 669,170 миллиарда гривень.

В четвертом квартале ВВП вырос на 4,8% к аналогичному кварталу предыдущего года и на 1,9% - к предыдущему кварталу, а номинальный ВВП составил 723,051 миллиарда гривень.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Ранее практически аналогичные оценки – о росте реального ВВП Украины в 2016 году на 2,2% - обнародовали в правительстве и Национальном банке.