Ликвидацию "Экспобанка" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок процедуры ликвидации "Экспобанка" на 1 год - до 30 марта 2018 года включительно. По информации пресс-службы фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Дмитрия Кашуты.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в "Экспобанк" 25 сентября 2014 года. В январе 2015 года фонд начал ликвидацию банка.

"Экспобанк" работал на рынке Украины с 1991 года и входил в группу небольших финучреждений. Банк не раскрывал сведения об акционерах, поскольку никто из них не владеет свыше 10% акций.