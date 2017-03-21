Гривня закрыла межбанк на уровне 26,84 за доллар

Во вторник, 21 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,80/26,84 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9788/29,0194 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4689/0,4699 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8511 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на общую сумму 223 миллиона долларов.