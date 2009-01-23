Внеочередное заседание ВР 26 января состоится

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН принял решение о проведении внеочередного пленарного заседания 26 января, но подвергает сомнению необходимость отчета председателя Национального банка Владимира СТЕЛЬМАХА.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь председателя Верховной Рады Ольга ЧЕРНАЯ, В.ЛИТВИН принял решение о заседании в соответствии со статьей 19 пункта 8 Регламента ВР, учитывая наличие 155 подписей народных депутатов под предложением созывать внеочередное пленарное заседание парламента, что соотносится с положениями статьи 83 Конституции Украины.

В то же время В.ЛИТВИН считает, что повестка дня внеочередного заседания, предложенная его инициаторами, “вызывает вопрос с точки зрения конституционности в части предложений об отстранении руководства Национального банка Украины от выполнения обязанностей”.

При этом В.ЛИТВИН напомнил, что “Верховная Рада Украины дважды выражала недоверие председателю НБУ”. По его словам, в этой ситуации странным является подход инициаторов внеочередного заседания парламента относительно заслушивания отчета В.СТЕЛЬМАХА.

Как известно, депутаты от БЮТ инициировали проведение внеочередного заседания по рассмотрению вопроса о деятельности НБУ.