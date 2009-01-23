БЮТ предлагает уволить Стельмаха и Шаповалова

Народные депутаты от БЮТ предлагают Верховной Раде принять постановление об отстранении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и его первого заместителя Анатолия ШАПОВАЛОВА от занимаемых должностей.

Соответствующий проект постановления, внесенный народными депутатами от БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО, Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ, Олегом ЛЯШКО, Андреем ШКИЛЕМ и другими, зарегистрирован в ВР сегодня.

Как объяснил корреспонденту УНИАН один из авторов проекта постановления О.ЛЯШКО, ВР уже дважды обращалась к Президенту с просьбой уволить председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА за неудовлетворительную работу в условиях кризиса и спекуляции на валютно-денежном рынке. “Но Президент игнорирует решение парламента, и потому Верховная Рада должна самостоятельно определиться по этому вопросу”, - сказал он.

О.ЛЯШКО также отметил, что проектом постановления предлагается назначить исполняющего обязанности председателя Национального банка Украины. По его словам, БЮТ предлагает назначить и.о председателя НБУ заместителя председателя Нацбанка Александра САВЧЕНКО.

Народный депутат также сообщил, что фракция БЮТ будет настаивать на принятии этого постановления в понедельник, 26 января, во время внеочередного пленарного заседания.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2008 года Верховная Рада приняла постановление, в котором выразила недоверие председателю и правлению Национального банка Украины. Парламент признал работу НБУ в период финансового кризиса не обеспечившим стабильность национальной денежной единицы. Также ВР признала процедуру рефинансирования, которая осуществлялась Нацбанком на протяжении октября-декабря 2008 года, непрозрачной, предвзятой в интересах отдельных финансовых структур, имеющей признаки коррупции и приведшей к масштабной и резкой дестабилизации национальной валюты и инфляции. Парламент также обратился с требованием к Президенту Украины безотлагательно внести представление об освобождении В.СТЕЛЬМАХА от должности председателя НБУ, а также внести на рассмотрение ВР кандидатуру на эту должность.

Кроме того, 15 января 2009 года Верховная Рада приняла постановление о внесении изменений в постановление «Об образовании временной следственной комиссии ВР по вопросам проверки деятельности Национального банка Украины в период финансового кризиса». Постановлением предусмотрено обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу необходимости внесения им представления об освобождении Владимира СТЕЛЬМАХА от должности председателя Нацбанка и предложения новой кандидатуры на эту должность. Также постановлением предусмотрено продлить на 6 месяцев работу ВСК ВР по вопросам проверки деятельности НБУ в период финансового кризиса.