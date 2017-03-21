Нацбанк укрепил официальную гривню до 26,85 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2685,1060 (21 марта – 2688,7865)

100 EUR – 2900,4515 (21 марта – 2890,9832)

10 RUR – 4,6916 (21 марта – 4,6937)

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Как сообщал УНИАН, 21 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,80/26,84 гривни/доллар.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9788/29,0194 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4689/0,4699 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,8511 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на общую сумму 223 миллиона долларов.