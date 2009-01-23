МВД привлекла к ответственности 2,5 тыс. чел.

С начала возникновения ажиотажа на валютном рынке Департаментом по борьбе с экономической преступностью МВД Украины за незаконное обращение валюты привлечено к ответственности 2,5 тысячи человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник этого департамента Леонид СКАЛОЗУБ.

Он, в частности, отметил, что за 9 месяцев прошлого года, когда экономическая ситуация в стране была стабильной, милиция раскрыла только 400 случаев незаконной торговли валютой.

“Но когда случился недостаток валюты и возник ажиотаж, практически за два месяца прошлого года и с начала этого года к административной ответственности (уголовная ответственность не предусмотрена) за незаконное обращение валюты привлечено 2,5 тысячи человек”, - сообщил Л.СКАЛОЗУБ. У нарушителей, по его словам, изъято около 500 тыс. долларов США, несколько десятков тысяч евро и 5 млн. грн.

Кроме этого, сообщил генерал МВД, в конце прошлого года правоохранительные органы Украины, России и Беларуси проводили совместную встречу, на которой российские коллеги обратили внимание на рост в их стране количества случаев подделок денег. По этому вопросу Л.СКАЛОЗУБ отметил, что в Украине всплеска изготовления фальшивой валюты пока не зафиксировано, даже фиксируется уменьшение в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но ситуация, по его словам, находится на постоянном контроле МВД.

Начальник департамента, в частности, сообщил о раскрытии канала изготовления фальшивых евро в Литве. По его словам, гражданин этой страны пытался рассчитаться подделками на одной из АЗС, после чего его задержали и изъяли 90 фальшивых купюр по 100 евро.

Позже, в ходе расследования, стражи порядка отследили канал изготовления поддельных евро, обнаружили производителя на территории Литвы и совместно с Интерполом пресекли его деятельность.

На территории же Украины Департаментом по борьбе с экономической преступностью МВД ранее было ликвидировано подпольное производство фальшивых денег в Херсоне, Луганске и Харькове, где подделывали национальную валюту номиналом 20, 50, 100 и 200 грн.