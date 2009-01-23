Британия вступила в рецессию

В Британии обнародованы статистические данные, согласно которым страна официально вступила в период рецессии - впервые с начала 1990-х годов падение ВВП зафиксировано в двух кварталах подряд, сообщает Би-би-си.

Британское статистическое ведомство заявило, что в четвертом квартале 2008 года внутренний валовый продукт сократился на 1,5%. При этом в третьем квартале падение экономики составило 0,6%.

Примечательно, что данные за последние три месяца прошедшего года - это наихудший квартальный показатель со второго квартала 1980 года, когда падение ВВП составило 1,8%.

Последний раз Великобритания переживала рецессию в 1991 году.