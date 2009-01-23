Украина выполнила требования МВФ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет представителей миссии МВФ в том, что договоренности и обязательства, предусмотренные в Меморандуме об экономической и финансовой политике, на сегодняшний день являются определяющими приоритетами в реализации мероприятий по стабилизации ситуации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время встречи с председателем миссии МВФ Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ.

«Мы высоко ценим то сотрудничество, которое есть между Украиной и МФВ. Мы считаем, что, благодаря модерному подходу МВФ, в прошлом году у нас был очень активный и конструктивный диалог. Мы достигли договоренностей, которые дают Украине шанс достичь стабилизации – стабилизации бюджетной, фискальной, а затем – экономической, – сказал В.ЮЩЕНКО. - Это непростой, чрезвычайно ответственный план, в частности для правительства. Но мы исходим из того, что если мы будем исходить из буквы наших договоренностей, мы будем иметь успех».

Президент особо отметил, что НБУ предпринимает меры по стабилизации валютного рынка – Нацбанк поддерживает достаточную ликвидность банковской системы, обеспечение проведения валютных аукционов, завершение диагностического обследования крупнейших системных банков и тому подобное. Диагностика остальных банков будет завершена до конца февраля текущего года, сказал В.ЮЩЕНКО. По убеждению Президента, залогом этих положительных сдвигов стало, в частности, выполнение Украиной основных положений вышеупомянутого меморандума.

Кроме того, отметил Президент, во исполнение Закона «О первоочередных мерах по предотвращению негативных последствий финансового кризиса и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» правительство утвердило Порядок участия государства в капитализации банков, а правление НБУ – Специальный порядок осуществления мероприятий по финансовому оздоровлению банков. В госбюджете-2009 предусмотрен выпуск ОВГЗ на 44 млрд. грн. для капитализации банков.

«Мы прилагали все усилия для выполнения определенных в меморандуме направлений достижения макроэкономических целей и налогово-бюджетной политики», – сказал Президент, добавив, что бюджетом на следующий год выделено 20 млрд. грн. для финансирования Стабилизационного фонда, использование средств которого будет обеспечивать активизацию инвестиционных процессов в экономике.

Говоря о трудностях, с которыми столкнулась Украина при преодолении негативных кризисных явлений, глава государства, в частности, отметил непрогнозируемое развитие ситуации в переговорном процессе с российской стороной относительно поставок газа. Речь идет, в частности, о несоблюдении принципа симметричности цены на газ и ставки транзита; отсутствии ответа относительно цены на отопление для населения и всех остальных потребителей; учете в бюджете Украины достаточного ресурса для компенсации разницы в цене и способах сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

Торможение экономических процессов создало серьезные проблемы с наполнением бюджета в этом году, констатировал В.ЮЩЕНКО.

Поскольку нынешняя миссия МВФ является оценочной, для Украины очень важно, как украинская сторона выполнила то, что было предусмотрено меморандумом. Речь идет об оценке достижений в плане макроэкономической стабильности. «Есть много сложностей, трудностей как в отдельных секторах экономики, так и в целом в бюджетном процессе», – добавил Президент.

Досадно, констатировал глава государства, что процессы, которые традиционно являются автономными от политических влияний, сегодня страдают от политических спекуляций. «Поэтому, если политики будут атаковать ключевые, фундаментальные вещи, которые обеспечивают стабильность, и макроэкономическую в том числе, если сами политики будут разрушать стабильность – нам тяжело будет ее удержать», – отметил он.

Именно поэтому, сказал В.ЮЩЕНКО, очень важно мнение миссии МВФ относительно тех прогнозов, которые были сформулированы на 2009 год, поскольку они в Украине имели разные политические оценки.

«Сегодня бюджет имеет огромные осложнения. Многие из этих проблем находятся в контексте политических решений, которые нужно принять премьер-министру, парламенту – вопрос в наличии политической воли», – добавил Президент. «Но я рассчитываю, что в рамках работы миссии мы можем продемонстрировать всем, от кого зависят здравые решения, их безальтернативность», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.