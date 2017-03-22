Китай укрепил курс юаня к доллару

Народный банк Китая в среду укрепил курс юаня к доллару на 0,26%, сообщает Росбалт.

Читайте такжеБанковская система Китая стала крупнейшей в мире, опередив еврозону

"В среду Народный банк Китая установил средний обменный курс юаня к доллару на отметке 6,8889, что на 182 пункта ниже фиксинга вторника, когда курс юаня составил 6,9071", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на прошлой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что власти Китая не стремятся к девальвации юаня для стимулирования внешней торговли.

"Ранее глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил, что курс юаня в этом году будет поддерживаться на сравнительно стабильном уровне, а регулятор не планирует больших изменений в своей политике", - напоминает издание.