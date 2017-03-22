Нацбанк отчитался о сокращении валового внешнего долга Украины

Валовой внешний долг Украины на 1 января 2017 года составил 113,483 миллиарда долларов, что на 5,246 миллиарда долларов, или на 4,4%, ниже показателя на 1 января 2016 года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, в четвертом квартале 2016 года валовой внешний долг сократился на 2,532 миллиарда долларов, или на 2,2%.

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Согласно приведенным данным, долг сектора государственного управления в четвертом квартале 2016 года снизился на 2,8%, при этом за весь прошлый год вырос на 1,1%, - до 36,339 миллиарда гривень.

Долг центрального банка снизился на 3,7% в четвертом квартале 2016 года и на 6,9% - за весь прошлый год, до 6,242 миллиарда гривень.

Долг прочих депозитных корпораций снизился на 5,7% в четвертом квартале 2016 года и на 30,1% - за весь прошлый год, до 8,966 миллиарда гривень.

Долг других секторов снизился на 1,2% в четвертом квартале прошлого года и на 2,5% - за весь 2016 год, до 53,322 миллиарда гривень.

Прямые инвестиции (межфирмовый долг) снизились на 0,9% в четвертом квартале 2016 года, однако выросли на 0,6% в январе-декабре 2016 года - до 8,614 миллиарда гривень.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году валовой внешний долг Украины по сравнению с 2014 годом сократился на 7,6 миллиарда долларов США, или на 6%, – до 118,729 миллиарда долларов.