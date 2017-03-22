Нацбанк выявил 3 нелегальных обменника во Львове

Национальный банк Украины в ходе проверок в регионах выявил 3 незаконных пункта обмена валют во Львове.

Как сообщается на сайте НБУ, 21 марта регулятор направил соответствующее обращение в правоохранительные органы.

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Согласно обновленным данным, 19 из 63 выявленных в Украине нелегальных обменников в настоящее время зарегистрированы как легальные подразделения финансовых компаний "Икс", "Смарт Финэксперт", "Финод", "Финансовая гарантия", "Альфа-Инвест Групп", "Дживвайп Финанс", а 3 прекратили свою деятельность.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины планирует к концу года охватить проверками пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений всю территорию Украины.

В 2016 году эксперты оценивали ежемесячный объем теневого валютного рынка в Украине в 1 миллиард долларов, что, по их мнению, создавало дополнительное девальвационное давление на гривню и осложняло работу официального валютного рынка.