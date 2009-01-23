Доходы от услуг отрасли связи выросли в 2008 году

В 2008 году доходы от услуг отрасли связи в Украине выросли, по сравнению с 2007 годом, на 15% - до 46 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные обнародовал на заседании коллегии Госадминистрации связи заместитель министра транспорта и связи – глава Государственной администрации связи Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

По его словам, в 2008 году объем доходов, полученных субъектами ведения хозяйства всех форм собственности, составил порядка 46 млрд. грн., что на 15% превышает показатель 2007 года. В частности, от предоставления услуг связи населению получено 18,5 млрд. грн. Потребление услуг связи на одного жителя Украины составило 33,3 грн. в месяц - на 15,6% больше, чем в 2007 году.

Наибольшие темпы роста показал сегмент услуг компьютерной связи, в котором доходы выросли в 2008 году в 1,5 раза, в том числе, от предоставления доступа в Интернет - на 148%. Доходы спутниковой связи выросли на 146%, доходы от почтовой, специальной и фельдсвязи, курьерской деятельности – на 140%.

Наиболее доходными в отрасли связи остаются услуги подвижной (мобильной) связи, на которые пришлось 63,5% от общих доходов отрасли связи, и фиксированной телефонной связи – 20,6% от общих доходов отрасли.

Государственными предприятиями основной деятельности, которые входят в сферу управления Минтрансвязи и подчиненные Госадминистрации связи, в 2008 году получено 2,2 млрд. грн. доходов от предоставления услуг связи, что на 33,8% превышает объем 2007 года. Рост объемов доходов от услуг связи обеспечен всеми подчиненными предприятиями.