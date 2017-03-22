Российский "Сбербанк" опровергает информацию о возможной ликвидации украинской "дочки"

Российский "Сбербанк" опровергает информацию о возможной ликвидации дочернего банка в Украине. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского дочернего банка, ссылаясь на комментарий акционера в ответ на публикации в СМИ.

"На пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета банка президент, глава правления "Сбербанка" Герман Греф не называл вариантов выхода группы "Сбербанк" с украинского рынка", - отмечается в сообщении.

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По информации финучреждения, обсуждаемые в СМИ варианты решения проблемы в виде "ликвидации" или "продажи" не являются официальной позицией "Сбербанка", озвученной когда-либо его представителями.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности "Сбербанка", к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка Украины, санкции не повлекут финансовые потери для нашей страны, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 миллиардов гривень и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 миллиардов гривень. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.