Кредит МВФ – это лишь глоток воздуха для страны, которая хронически задыхается – эксперт

Паника власти вокруг кредита МВФ свидетельствует о ее недееспособности. Вопрос выживания Украины не зависит от очередного транша Международного валютного фонда или любого другого финансового учреждения.

Об этом заявил в интервью «Апострофу» лидер Аграрной партии Виталий Скоцик.

«Это наши чиновники привыкли подавать людям информацию о займах как личных достижениях. На самом деле кредит МВФ – это лишь глоток воздуха для Украины, которой хронически не хватает кислорода. Украина не вкладывает эти деньги в развитие экономики, чтобы заработать, быстро отдать кредит и дальше не занимать. Эти средства идут на оплату предыдущих долгов и поддержание штанов», - отметил политик.

Политик отметил, что внешний долг Украины уже пересек критическую черту в украинских реалиях.

«К началу 2019 года Украина должна отдать 14,4 $млрд. Уже сегодня каждый украинец, начиная от младенца и заканчивая пенсионером, должен внешним кредиторам около 140 тысяч гривен. И с нашими темпами падения экономики отдавать эти долги будет нечем. Надо понимать, что распиаренное правительством роста в прошлом году на 2% в гривне, в реальном измерении есть падением на 15%», - говорит Виталий Скоцик.

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Он подчеркивает, что выживание Украины зависит только от того, прекратит ли власть политику «закручивания гаек».

«Выживание Украины зависит исключительно от экономической политики украинской власти. От того, сможет ли она в конце концов понять, что, затягивая гайки бизнесу и вытряхивая из него последние копейки, она подпиливает сук, на котором сама же сидит. Пока не начнется бизнес-активность, не будут создаваться новые предприятия, никакой транш Украину не спасет», - говорит политик.

Виталий Скоцик отметил, если власть, прикрываясь требованиями МВФ, попытается протолкнуть повышение тарифов – это будет очередным грабежом людей.

«Блокада Донбасса, из-за которой отложили рассмотрение выделении транша, раскрыла одну из афер власти – угольную. Когда с государственных шахт шла лишь небольшая часть угля, а остальное привозили из «копанок», где его покупают за копейки. Разница осела в карманах олигархов и коррумпированных чиновников. И если сейчас власть начнет повышать тарифы, мотивируя это блокадой или требованиями МВФ, надо понимать, что готовится очередной грабеж людей», - говорит Виталий Скоцик.

Он отметил, что ресурс для развития экономики в том, чтобы отогнать от «кормушки» коррупционеров, и тогда денег хватит и без внешних займов. Иначе каждый следующий транш будет растворяться в коррупционной бездне, а рассчитываться за одолженное будут еще и наши правнуки.

Напомним, что Международный валютный фонд ожидает обновленные макроэкономические прогнозы от Национального банка и Министерства финансов Украины в течение нескольких дней.