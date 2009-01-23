Банк «Надра» опровергает обвинения Тимошенко

Банк «Надра» опровергает все обвинения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно участия банка в каких бы то ни было коррупционных схемах и спекуляциях на финансовом рынке страны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, обнародованном в пятницу.

Согласно предоставленной информации, рефинансирование, полученное банком от регулятора, направлено на замещение средств клиентов и погашение внешних займов.

«Банк «Надра» требует от премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО прекратить все необоснованные обвинения в адрес банка, поскольку такие действия наносят ущерб не акционерам банка, а прежде всего простым вкладчикам, которых на сегодняшний день более 4 млн. человек, – говорится в заявлении. – Необоснованные обвинения премьер-министра дестабилизирует деятельность не только банка «Надра», но и всей финансовой системы Украины в целом».

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года премьер Ю.ТИМОШЕНКО обвинила банк "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. Она попросила Счетную палату и Генеральную прокуратуру проверить деятельность банка "Надра". По ее мнению, "Надра" находился в сговоре с Национальным банком для спекуляций на валютном рынке. Свидетельством этого, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, является то, что при выделении финансовой помощи банкам, "Надра" получил сумму, во много раз превышающую финансовую помощь другим банкам.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2008 года составили 26,186 млрд. грн., обязательства – 24,052 млрд. грн., собственный капитал – 2,134 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября 2008 г. составил 321,763 млрд. грн., чистая прибыль – 321,763 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его основными акционерами являлись: Novartik Trading Limited (Кипр), прямое участие – 60,9967%, Manmade Enterprises Limited (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

По информации международного рейтингового агентства Fitch Ratings, по состоянию на 31 марта 2007 г. Вадим ПЯТОВ, Сергей ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР и Игорь ГИЛЕНКО являлись бенефициарными собственниками банка в совокупности 86,6% акций (включая 31,4% акций, принадлежащих президенту банка Игорю ГИЛЕНКО). Иностранные портфельные инвесторы в совокупности владеют пакетом акций банка в размере 7,8%, включая 6,7% в собственности East Capital.